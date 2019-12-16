洪孟楷在淡水捷運站前拜票。（洪孟楷提供／吳亮賢新北傳真）

新北市第一選區選情緊繃，初次參選的國民黨候選人洪孟楷展現十足拚勁，自初選起就連站街頭100天，至今仍不間斷，預計到選前將突破200天的紀錄，他表示，雖然辛苦，但常收到支持者的暖心小禮物，「那怕是一瓶礦泉水、一顆水煮蛋，都是我最大的鼓勵。」

「鄉親早安，孟楷跟您請安！」每日清晨6時許，冬天的暖陽才悄悄升起，洪孟楷就已整裝待發站在路口，以宏亮、親切的嗓音跟來往用路人問早，不分晴雨、冷熱，從不間斷。

洪孟楷指出，今年初投入國民黨初選以來，他就開始在泰山、林口、淡水等選區的街頭，向來往民眾問早，持續超過100天，「這不但能讓選民認識自己，還可以實際的跟鄉親問好，是每天最重要的行程。」

即便初選過關，洪孟楷仍不敢鬆懈，11月2日總部成立後，他又化身為狂「站」士，持續每天一早站街頭的行程，預計到選前將突破200天，他說，「雖然有時候行程很晚，隔日一早起床會有點疲憊，但民眾的一聲辛苦了，一切都值得。」

洪孟楷回憶起某天在林口站路口時，一位大姐突然拍他的肩膀，原以為是太大聲吵到鄰居，連忙說「對不起」，不料阿姨卻說，「剛剛在超商寄了咖啡，等等記得去拿喔！」，另外還有一次，一名年輕媽媽特別從對街跑過來，為的就是要拿三顆水煮蛋給他，臨走前還叮嚀，「要記得吃飯，加油！」，這些溫暖的舉動，都讓他瞬間不覺勞累。

洪孟楷表示，選民的鼓勵就是最好的提神飲料，每天站路口下來，民眾除了看見他的誠意，更會像朋友、家人一般為他加油打氣，甚至送上小點心，「那怕是一瓶礦泉水、一顆水煮蛋，都是我最大的鼓勵。」

(中時 )