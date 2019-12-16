今年苗栗市公所裝設七彩燈飾妝點市民廣場，增添聖誕氣息，邀請市民攜家帶眷感受聖誕節的歡樂與溫馨，17日將先行試燈，重頭戲於24日晚間7點展開聖誕樹點燈儀式，市長邱鎮軍也藉晚會向市民報告上任1周年的施政成果將市政透明化，並發表未來方向。
苗栗市公所移植龍柏，將化身今年最璀璨的聖誕樹，並於市民廣場至苗栗市公所，以七彩LED燈串妝點市容。邱鎮軍表示，苗栗市礙於資源與經費不足，長年未能感受聖誕節、跨年等過節氣氛，因此利用就職1周年的機會，結合聖誕夜為民打造充滿童心且熱鬧無比的聖誕晚會。
市公所規畫24日晚間7點在市民廣場規畫歡樂點燈晚會，邀請在地學子表演同樂，安排市長就職周年報告，再以點燈儀式為聖誕佳節揭開序幕，絢麗燈串將自聖誕節閃爍至元宵節，為苗栗市的黑夜增添色彩與活力。
邱鎮軍說明，24日將在市民廣場報告上任滿周年的施政進度，貼近市民，並在有限經費下，營造聖誕節氣氛，17日先行試燈稍作微調，24日將呈現最完美且高規格的聖誕饗宴，渲染佳節的歡樂氛圍。
(中時 )
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