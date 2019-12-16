無黨籍立委林昶佐日前質疑，前藍委林郁方過去有5年沒提案、出席質詢率僅15％，林郁方16日受訪時怒嗆「如果是，我就退出選舉，否則林昶佐下台並退出選舉！」並指說謊的人連當立委跟人的資格都沒有。林昶佐對此回應，他的質疑都有憑有據，林郁方上次選舉也賭說「有買軍宅全家死光」，請林郁方坦誠面對過去不夠認真的事實，以免身上背太多毒誓。

林昶佐指出，林郁方說「吳斯懷影響不了林郁方」，但是「林郁方過去包庇吳斯懷們、現在又縱容吳斯懷來影響國安」卻是千真萬確的事，從立法院公報就可以查閱得到，林郁方過去從來沒有修法處理退將參加中共慶典的問題，等到林昶佐上任後才和外交國防委員會的王定宇、羅致政等人聯手修法，今年終於再也沒有「吳斯懷們」去參加中共慶典，到底是誰在包庇、縱容吳斯懷，事實很清楚。

對於林郁方稱母親曾在大陸擔任會計師仲裁員，林昶佐解釋，母親過去為了協助在大陸的台商朋友，才會去考取大陸會計師執照，一點政治影響力都沒有，林郁方和吳斯懷則都有相同理念、代表國民黨參選立委，他如果真的要切割吳斯懷，宣稱「兩個人是獨立的個體」，建議林郁方去呼籲國民黨中央，馬上把吳斯懷移出不分區名單。

林昶佐說，林郁方在立法院不認真問政、在地方的服務也付之闕如，到了選舉就開始侮辱他的家人、說他當立委還搞大港開唱，但這些都是4年前就回應過的不實抹黑，他自從擔任立委後，就退出大港開唱的團隊，這也是早就回應過，也有公開的財產申報可以查閱，林郁方的批評根本昧於事實、打泥巴戰。

林昶佐強調，他對林郁方的質疑都是有憑有據，林郁方的質詢率低，甚至有一個會期，在所屬委員會總共26次質詢，他只質詢4次，質詢率算起來是不是15％？林郁方曾經有10個會期都沒有法律提案，1個會期半年，10個會期合計，是不是5年沒提案？他要請問林郁方，「你是忘記了，還是害怕想起來？」，更別提林郁方口口聲聲說關心都更、托育，結果任內去都更審議的次數是0次、為托育政策質詢發言的次數也是0次。

對於林郁方說國會評鑑有偏見，林昶佐則表示，公民監督國會聯盟是目前最老字號的國會評鑑團體，針對出席、質詢、提案的數量進行統計，「有」或「沒有」非常明確，「就像國民黨也有人拿到優秀立委獎」，反觀林郁方當年被評為最後1名的「待觀察立委」，還氣沖沖的說要提告，最後可能擔心被法院認證最後1名，才不了了之。

林昶佐說，林郁方幾天前受訪不是才說自己這次選舉變成熟嗎？結果被人質疑、心虛後就開始扯東扯西、氣急敗壞，4年前說要對賭全家死光、這次換成退出選舉，請林郁方坦誠面對過去不夠認真的事實，以免身上背太多毒誓。

(中時 )