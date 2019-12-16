在一連串投資失利後，軟銀集團CEO孫正義對旗下「願景基金」的管理正引發日本銀行巨頭的不滿。

上個月，軟銀報告了14年來首個季度虧損，截至9月底的第二財季營業虧損達7040億日元（約合65億美元）。孫正義在財報發佈會上承認：「我在投資判斷上出了問題，目前正在深刻反省自己。」

據報導，日本最大兩家銀行集團的高管們最近在私下裡表示，他們對這位古怪的億萬富翁對軟銀1000億美元「願景基金」的管理感到不滿。

其中一家銀行的高管在上月中旬的一次講話中表示，該行希望希望在借給軟銀更多錢之前看到一個令人信服的轉型計劃。另一家銀行的高管也表示，他的銀行正對軟銀採取謹慎態度，對孫正義向高估值的初創企業投入大量資金的戰略表示懷疑。這兩家銀行都是軟銀集團正為一筆3000億日元（約合27億美元）的貸款進行接洽的銀行之一。

日本銀行業在近40年時間裡一直在幫助孫正義投資，目前給軟銀和「願景基金」提供的貸款餘額至少為150億美元。他們還與孫正義建立了廣泛的投資銀行業務關係，向他提供交易顧問，幫助軟銀從日本的企業債券市場籌集更多資金。

自2015年以來，軟銀集團總計向全球銀行業支付了超過19億美元的金額，其中很大一部分流向日本的銀行業。

(中時電子報)