金管會主委顧立雄16日參加「台灣投資人關係協會年度大會暨亞洲投資人關係連結論壇」時指出，有鑑於我國資本市場機構法人的投資規模逐年成長，為創造國際化的投資環境，金管會2019年已要求外資持股比率30％以上或資本額達100億元以上的上市公司，公告申報英文版財報、年報及股東會議事手冊。

另外，2020年7月起也會開始要求實收資本額達150億元之上市公司申報英文版重大訊息，以循序漸進之方式推動資訊揭露的國際化，預計未來在2024年將會陸續落實至全數上市公司，以利外國投資人更瞭解公司狀況。

證期局補充，2019年已有204家上市櫃公司申報英文版財報、年報及股東會議事手冊，而明年7月起，將有86家上市櫃公司申報英文版重大訊息。

顧立雄表示，金管會過去10餘年來，在公司治理方面做了許多努力，除了在2013年對外發布為期5年的「強化我國公司治理藍圖」外，並於2018年發布為期3年的「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，其中將「便利股東行使股東權利，督促企業落實公司治理」列為重要策略目標。

顧立雄表示，為使投資人更了解被投資公司資訊，自2018年起上市公司每年應辦理法人說明會，全體上市櫃公司股東會亦須採行電子投票，讓股東更便利行使股東權利，並督促企業落實公司治理。公司治理評鑑亦鼓勵上市櫃公司於其網站或年報揭露投資人所關注的議題、溝通管道與回應方式，加強企業對投資人權益的重視。

顧立雄表示，金管會近年來也積極推動上市櫃公司落實企業社會責任，鼓勵國內企業對提升社會價值做出貢獻，同時也希望由投資人扮演積極的角色，以責任投資的觀點作為制定投資策略的參考。目前證交所及櫃買中心除每年針對全體上市櫃公司辦理公司治理評鑑外，並挑選評鑑排名前20％之公司編製組成「公司治理指數」。

此外，臺灣指數公司並與FTSE Russell合作推出「臺灣永續指數」，希望以市場投資的力量，鼓勵重視公司治理及企業社會責任的上市櫃公司。此外，臺灣首檔ESG主題ETF也在本年8月掛牌上市，顯示我國資本市場除重視財務績效外，投資人亦日益重視企業永續發展。

(工商 )