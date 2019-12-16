買東西講究「CP值」，將成本(COST)與性能(Performance)兩者都納入考慮，找出最划算的買賣，讓每一分錢花得很有理；投資時要考慮的則是「報酬風險比」，把報酬表現與價格波動度都合併觀察，才能找到心目中最踏實的投資標的。元大投信12/18~12/20募集元大15年EM主權債ETF，提供退休理財優質元件。

根據回測2003年至2019年，比較標普500、全球股市、新興市場股市、美國公債、美國投資等級債及新興市場美元主權債表現，發現新興市場美元主權債的年化報酬風險比(年化報酬(%)/年化風險(%))，表現較全球股市、新興市場當地貨幣債等主要資產更佳，適合納入退休資產配置規劃。

新興市場市由於容易受到外資流動影響，一般給人家股債匯市波動較大的印象，但是為何新興市場美元主權債報酬風險比表現優於其他資產，有幾個原因。

1.為主權債: 主權債券是指由政府支持的機構發行的債券，屬於利率債，跟國家利率政策有關，不像企業債容易受到產業、景氣影響。統計過去35年，投資新興市場債券若聚焦投資等級新興主權債，面對的違約風險相對有限。2.美元計價: 美元資產為資金避風港，新興市場美元主權債雖殖利率略低於新興市場當地貨幣主權債，卻能免去新興市場國家貨幣因風險事件而產生匯率波動之風險。

元大投信搭配精選指數ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數，推出元大15年期以上新興市場主權債ETF。該指數採曝險國家分散策略，單一國家權重不超過10%，有效降低各國政經變數的影響，同時投資高收益債權重不超過15%，避免承擔過高風險，希望在風險、收益間取得最佳平衡，提供投資人更好的債券投資選擇。

觀察2014年來ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數(含息總報酬)表現，經歷美國轉升息預期、2018年聯準會貨幣政策緊縮、中美貿易債等市場變數，修正後總能在殖利率吸引力及新興國家轉型助攻下，展現投資價值恢復向上走勢。

(工商 )