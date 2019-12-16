國民黨副總統候選人張善政（右三）強調，當選後一定停掉軍公教年金繼續砍。（許素惠攝）

國民黨副總統候選人張善政晚間在該黨雲林第二選區立委候選人謝淑亞競選總部，和軍公教座談會，他強調年金調整是惡法，不能修成現在這樣，都砍到骨頭，讓軍公教對政府沒信心，實在讓人很失望，他們當選後，保證針對逐年砍的一定會馬上停掉，其次要提高基金投資報酬率。

張善政和雲林軍公教座談，停止年金繼續砍

前雲林縣公務員協會理事長陳亮良等數十位軍公教與談，一致以信賴保護原則恢復年金。

張善政指出，公務員被蔡政府說成是米蟲，還說吵得越凶要砍越凶，實在很沒人情味，民進黨讓軍公教失望。

張善政說，據了解未來10年會砍到剩6成，他保證針對逐年砍的，在他們當選後一定會馬上停掉，其次要提高基金投資報酬率。

張善政表示，軍公教基金要開源也要節流，但蔡政府沒有開源，因為沒經濟頭腦，韓國瑜曾任北農總經理，他是科技業出身，所以一定可以提高基金投資報酬率，建議操盤的退休公務員退居第二線，第一線交給專業經理人，應可以提高到6％，有專家算過，只要能提高到6、7％，這樣就不用調整了。

張善政強調，他當選後馬上修法廢止繼續砍，並重啟協商，蔡政府只敢動軍公教，不敢動勞工，他們當選就會勇敢面對勞保及農漁保的改革。

(中時 )