2020選戰倒數，北市立委選戰加溫，針對民進黨較看好的第一、二、三、四選區，民進黨主席卓榮泰表示，何志偉的選區是樂觀中前進，高嘉瑜有相當大的民眾支持，而吳思瑤則在朝單純化中前進，強調在未來最後幾個禮拜，個人將全力回防台北市，保住衛冕區，不放棄所有選區。

台北市第二選區（大同士林）的民進黨立委何志偉前往芝山岩沿街拜票，民進黨主席卓榮泰現身力挺，何志偉表示，每天從腳踏車、站路口、行動服務站，與扎扎實實的問政，絕對不能鬆懈並全力以赴。何強調，現在民主國家是一票一票投出來的，過去努力一步一腳印，不喊口號做出口碑，也期待選民1月11日出來投票，才可以把台灣保好。

卓榮泰表示，何志偉第二選區，經過他個人跟黨內評估，認為是樂觀在進步的，但仍然不放棄一分一秒在所有選區進行的努力工作，一旦有空擋就會到哪個選區去，不論樂觀還是艱困，善用最後的20幾天時間，對每位候選人都是直接鼓勵，對選民就是拜託。卓強調，何志偉過去在議會的經營，再補選過程散發選民熱情感染度，第二選區雖然比較放心，但輔選仍義不容辭、一馬當先。

針對吳思瑤的士林北投選區，卓榮泰認為，吳思瑤選區跟何志偉一樣，保住衛冕區，現在第一要務 ，吳思瑤選區已單純化前進。而南港內湖的高嘉瑜選情，卓榮泰指出，一樣是單純化前進， 高嘉瑜本身有相當大的民眾跟力量，「她的領先或當選一直都是在我們基本設定當中」。

而北市立委選情民進黨是否有望坐4望5，卓榮泰強調，現在不做這樣的評估，台北市過去有陳水扁市長執政的經驗，這次有優秀團隊其中包括現任的強者，還有強勁的新秀，與資深議員，這三者合作起來，對台北市是一個很大的考驗，未來最後幾個禮拜，個人會全力回防台北市。

此外，針對「Wecare高雄」等公民社團發起1221罷韓遊行，卓榮泰則說，目前全力輔選，民進黨沒有動員參與， 但尊種黨員基於他自主意見參加各種活動。卓榮泰也呼籲黨員跟支持者，參與各群眾運動，務必理智冷靜且手法，絕對不能有任何脫序行為。卓認為，好的民主過程發展中，群眾運動不可避免，但這也考驗著高雄民主的成熟度。

(中時 )