新北市二重疏洪道是民眾休閒、運動的好去處，疏洪道內「鴨鴨公園」是以小水鴨為主題打造的共融遊戲場。（戴上容攝）

新北市長侯友宜、市議員李翁月娥實際操作體健設施。（戴上容攝）

多位議員建議，新北市府應於大都會公園多舉辦活動，不要只著重板橋，侯友宜說會再和文化局、觀旅局商議、推廣三重好地方。（戴上容攝）

新北市二重疏洪道是民眾休閒、運動的好去處，疏洪道內「鴨鴨公園」是以小水鴨為主題打造的共融遊戲場，如碰上颱風季節，可將其拆解吊走不妨礙防災，侯友宜16日前往體驗大呼「刺激、有趣！」，邀請家長帶小朋友盡情放電。

侯友宜前往三重中興橋鴨鴨遊戲場視察、體驗，現場騎乘小朋友的腳踏車、實際操作體健設施，大呼「真的是很棒的公園」，多位在地議員稱讚並建議，新北市府應於大都會公園多多舉辦活動，不要只著重板橋，侯回應，會再和文化局、觀旅局商議、推廣三重好地方。

高灘地工程管理處科長林柏宏表示，鴨鴨公園是全齡共融特色公園，夜間開燈到晚上10點，讓小朋友可以盡情玩耍，此外鴨鴨公園溜滑梯擺設地點在外灘地，全國首創可拆式遊具，颱風季節不影響防災；市府今年已完成14處共融遊戲場，明年朝41處邁進。

農業局長李玟表示，今年新北市每萬名兒童擁有特色共融遊戲區比例今年從1.4提升到1.72，預計明年會提升比例到2.28；另外未來遊戲區將和社會局、衛生局合作，共融式遊具未來將帶進百位受過專業訓練的志工、體健師，融合智能APP軟件，打造智慧、快樂的遊具場域。

(中時 )