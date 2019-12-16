玉井真理家族前輩堂遭縱火案釀成7死慘劇，目前靈堂已經搭建完成，成員陸續捻香祭拜，對於建物是否為違建，並不在意，表示一樣會生活在一起。（莊曜聰攝）

涉及玉井真理家族前輩堂7死的縱火犯曾文彥，雖然事發後報警坦承放火，但警方比對曾嫌的報案內容，都沒有提到放火的時間與地點，且當警方到場時他還試圖逃跑，初步認定未完成自首程序，但還得由檢方進一步認定，曾嫌目前在台南看守所關押，所方指他作息正常並無異狀。

曾文彥在縱火後並未逃離，而是在現場逗留，也打110報案坦承放火，還說自己因此遭到燒燙傷，對於地點等相關資料都沒有描述，警方指出，在火警發生時報案電話很多，比對之後發現曾嫌並非第一個通報者。

玉井派出所員警抵達現場時，在大馬路上認出「熟面孔」的曾嫌四處遊蕩，形跡可疑，上前呼喚時他還拔腿就想逃離，過程中不慎跌倒在地，最後才被警方壓制逮捕，從各種跡象顯示，他的報案目的並非想要自首，應該不符合自首減刑要件，但仍須檢調單位進一步認定。

據了解，被關押在台南看守所的曾嫌和另外2名殺人重犯同處一室，彼此間有交談但互動不多，飲食及作息都與其他人無異，也沒有特別要求，對於所方管理上的詢問都有回答。

針對發生火警的建物，台南市政府比對申請圖後，確認是屬違法增建的農舍，用途也不符合區域計畫，相關局處將根據法規開罰，未來也將針對全市展開違建查察；而佛堂的靈堂布置完成，家族成員捻香祭拜，對於建物是否違建並不在意，僅說以後還是會生活在一起。

(中時 )