雖然今年是暖冬，但天氣忽冷忽熱、日夜溫差大，這時不妨來杯溫潤、舒緩身心的蘋果茶吧！《The Times of India》報導，蘋果有許多人體必需的營養素和抗氧化劑，對身體有6大好處。而且只要新鮮蘋果、一般紅茶和些許香料，就能沖泡而成，會是你乍暖還寒的冬春之際，最暖身又暖心的保健茶飲之一。

好處一／有助控制糖尿病

營養師余朱青過去在《康健》訪問中指出，蘋果加水煮熟後，纖維會軟化、釋出果膠，有加強穩定血糖、降低膽固醇的效果。

榮新診所營養師李婉萍也表示，蘋果茶中含有健康的化合物，再搭配肉桂，對於控制血糖也有加分作用。如果想來杯甜甜的飲料，蘋果茶使用天然辛香料，對於血糖的影響較小，會是很不錯的選擇。

好處二／改善便秘

余朱青說，蘋果皮的膳食纖維含量高，吃帶皮蘋果並多喝水，能使腸道內容物的體積膨脹，促進腸胃蠕動，改善便秘。《The Times of India》報導中也建議，早上喝杯蘋果茶有助促進消化，緩解便秘。

早上喝杯蘋果茶有助促進消化，緩解便秘。（圖片來源：pixabay）

好處三／強健骨骼

蘋果茶有豐富的礦物質鎂、鉀、鈉和維生素C，有助於打造強健骨骼。李婉萍也表示，動物實驗曾發現，蘋果中的根皮苷（phlorizin）和根皮素（phloretin）都於骨骼也很有幫助。

好處四／有益心臟健康

蘋果茶內的有益成分能降低體內壞的膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇, LDL），並讓血壓控制在較低水平。因此，經常喝蘋果茶有助於讓心臟遠離許多疾病。

過去有研究發現，蘋果中的豐富果膠及膳食纖維，可以阻止腸道吸收膽固醇，並誘發身體利用；蘋果果皮富含多酚類抗氧化劑，可以防止自由基損害細胞，保護心臟和預防多種疾病。

好處五／改善視力

蘋果茶中的黃酮類化合物可以保護視力，預防隨著年紀增加所產生的眼睛疾病。另外，青色蘋果含有較多的維生素Ａ，對於視力保健、預防乾眼症有良好功效。

好處六／提升免疫力

蘋果茶含有抗氧化劑，可以增強免疫系統，提升免疫力，有助對抗許多疾病和感染。營養師李姿儀也在《康健》訪問中表示，蘋果有豐富的蘋果多酚，能調節免疫力，並提高抗氧化作用，有抗老效果。

不過，李婉萍提醒，蘋果茶使用了紅茶，仍含有咖啡因，對咖啡因敏感的人還是要酌量服用，也不建議太晚喝，以免影響睡眠品質。另外，茶也含有鉀離子，腎功能不佳，包括慢性腎衰竭、高鉀血症及洗腎病患，都不宜飲用過量；若腸胃不好，也要小心茶裡面的單寧酸可能會讓你更不舒服。

蘋果有許多人體必需的營養素和抗氧化劑，對身體好處多多。（圖片來源：pixabay）

蘋果茶怎麼泡？

●材料：2杯水（500cc）、1顆大蘋果、2個紅茶包、1茶匙肉桂粉

●步驟：

1. 將水倒入鍋子，以中火煮沸。在此同時，將蘋果切小塊，並去籽，再把切塊蘋果放入水中一同滾煮。

2. 將火關小，並加入肉桂粉。用湯匙攪拌，持續慢煮20分鐘。

3. 將火關掉並放入紅茶包。再次將它們混合，接著就可以倒入茶杯中享用。

(中時電子報)