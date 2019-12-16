台股上周在大型權值股帶動下，出現爆量大漲，周線連二紅，今年以來累計漲幅來到22.6％，穩居亞股主要指數第一強，觀察外資資金流向，根據彭博統計，台股連續兩周榮登吸金王寶座，上周吸金9.2億美元。

隨著全球市場風險因素減退，南韓結束連續四周淨流出轉為流入，上周吸金9.1億美元，韓股也刷新7個月來收盤新高，而印度由流出轉回流入，上周小幅吸金0.4億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美中13日宣布達成第一階段貿易協議，且將立即展開第二階段談判，計畫於明年1月在華盛頓由部長級代表簽署第一階段協議。由於短期間內沒有重要總經議題，所以應持續關注中美雙方是否出現新的爭端。

此外，目前進入財報空窗期，盤勢將進入作夢行情，預期2020年業績成長股，以及產業題材性高的族群將扮演主流，另基於上市櫃公司普遍看旺明年上半年業績動能，因此不看淡行情表現。

從技術面來看，周俊宏表示，短線上有過熱跡象，先觀察11,500～11,600點支撐。另就產業面來說，電子龍頭多數對今年第四季至明年第一季的展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域，可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數的成長目標。

選股策略方面，周俊宏表示，將鎖定明年首季淡季不淡、全年產業展望正面且具轉機性的個股。此外，未來展望佳的如記憶體、蘋概股、5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等，也可持續尋找投資機會。

(工商 )