台灣投資人關係協會（TIRI）16日舉行年度大會，金管會主委顧立雄及台積電資深處長孫又文皆蒞臨參與，顧立雄開場時指出，為讓全球投資先進順利進入台灣資本市場，除將落實全英文財報的提供外，投資人關係也日漸重要。

會中也邀請到香港投資者關係協會（HKIRA）主席陳綺華、新加坡投資者關係專業協會（IRPAS）主席Harlod Woo等貴賓蒞臨，以及美國國家投資人關係協會（NIRI）執行長Gary A.LaBranche也跨海透過影音宣布與TIRI的合作計畫，台、美、港、新四地的資本市場將攜手合作，建立投資人關係（IR）的跨國資源平台，共同為IR專業發展努力。

TIRI會員未來前往亞太區國家進行資本市場活動時，HKIRA與IRPAS均可提供諮詢與協助外，TIRI也已正式成為NIRI的IRC（Investor Relations Charter）專業證照及線上IR課程亞太區合作夥伴，未來TIRI所舉辦的IR專業課程亦可做為IRC證照的進修學分。

TIRI副理事長郭宗霖表示，企業的投資人關係做得好，不但可以強化投資人組合，協助企業穩定經營權，更可以長期維持公司合理市值，達到股東價值最大化。

孫又文身為TIRI榮譽理事長同樣認為，IRO（投資人關係長）不但是公司與投資人的橋樑外，更多的責任在於彰顯並提升公司價值，而這份價值並非譁眾取寵，而是了解公司、產業，背負起建立公司與投資者雙贏的責任。

TIRI在2018年成立，一年以來已舉辦70餘場的課程及論壇，並持續透過刊物及媒體分享IR專業知識，立法委員余宛如表示，未來企業投資對於非財務績效指標越發重視，將直接加重企業內部對IR的需求。

HKIRA主席陳綺華指出，IR是比較創新的行業，然在資本市場國際化的需求下，未來企業市值要提升、優化投資人組合並追求股東價值最大化，必需要重視投資人關係，專人、專職且專業地面對來自資本市場的挑戰。

(工商 )