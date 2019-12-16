那斯達克 今年IPO募資勝NYSE 19:002019/12/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 企業在2019年於那斯達克證交所（Nasdaq）進行首度公開上市（IPO）籌資金額，預料將超越紐約證交所（NYSE），這也是那斯達克2012年臉書IPO發生失誤以來、首度打敗勁敵。 Dealogic資料顯示，到目前為主，今年在那斯達克IPO的企業募資累計達344億美元，反觀在NYSE上市企業籌資累計262億美元。 上周三巴西券商XP掛牌交易，籌措將近20億美元的資金，此為今年底進行的大型IPO之一，也幫助那斯達克拉開領先差距。 (工商 ) #ipo #那斯達克 #企業 #美元 #今年 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺企銀旗下創投 規畫增資 04:102019/12/12 金融．稅務 《業績-電子零件》陸車市增溫，胡連Q4營運戰今年高峰 12:162019/12/12 財經 供應鏈金融新平台 安誼金融與瑞安集團首發 13:132019/12/12 財經 企業世代傳承 兩代有效溝通、接班人養成為主要挑戰 21:182019/12/12 財經 美中一階貿易協議達陣 標普、那斯達克雙創新高 05:582019/12/13 財經 4中小企業投資台灣17億 逾70家待審中 16:022019/12/13 財經 陸通過法案 明定台商投資適用台灣同胞投資保護法 22:382019/12/13 財經 日本百年企業全球第一 揭長壽祕密 11:012019/12/15 財經 劉鶴：要發展法治化營商環境 23:582019/12/15 財經 中央經濟工作會議後密集開會 民企融資難 陸各部委找解方 04:102019/12/16 全球財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 日本股神孫正義跌落神壇 銀行想收傘 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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