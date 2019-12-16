企業在2019年於那斯達克證交所（Nasdaq）進行首度公開上市（IPO）籌資金額，預料將超越紐約證交所（NYSE），這也是那斯達克2012年臉書IPO發生失誤以來、首度打敗勁敵。

Dealogic資料顯示，到目前為主，今年在那斯達克IPO的企業募資累計達344億美元，反觀在NYSE上市企業籌資累計262億美元。

上周三巴西券商XP掛牌交易，籌措將近20億美元的資金，此為今年底進行的大型IPO之一，也幫助那斯達克拉開領先差距。

(工商 )