去年才爆發流感疫苗出現黑點異常事件的法國藥廠賽諾菲，又傳出藥品出包！心臟病用藥「心達舒」也出現不明黑點，食藥署今天發布回收緊訊，緊急回收批號「U322」藥品，該批號共有130萬顆藥，已經在今年9月全數賣光，食藥署已經要求廠商在明年1月9日前全數完成回收下架，否則將開罰20~500萬罰鍰。

食藥署今(16日)發布回收警訊，緊急回收批號「U322」的心臟用藥「心達舒」，但該批號130萬顆已在今年9月全數賣光。「心達舒」為處方藥物，主要用於控制高血壓，並且可避免心血管疾病的風險常用藥，為目前醫院主用心臟用藥之一。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「心達舒錠 10 毫克 TRITACE 10MG TABLETS」適應症為高血壓、心肌梗塞後的心衰竭、降低因心血管疾病導致的心肌梗塞、中風及死亡的危險，為處方用藥，需要醫師處方簽才能拿到，民眾無法自行在藥局購買。

洪國登表示，這次事件是醫療機構接獲民眾反映，發現白色藥錠上出現一點黑點有異物混入之情形，醫療院所向食藥署通報，食藥署再通知廠商，經廠商評估後決定全數回收案內批號藥品。

洪國登說，藥錠上的黑點目前還無法判斷是什麼原因造成，初步判定應該是製造上的問題，應是單一個案，但仍待回收調查。洪國登強調，該藥品還有很多同類型藥品，不會有缺藥問題。

台灣高血壓學會理事長、台大心臟內科主治醫師王宗道表示，心舒達是高血壓藥的一種，可避免患者因長期血壓偏高，導致心血管疾病發生率提高，相同機轉的高血壓藥有兩、三種，不會有斷藥問題；使用心舒達的患者也不用太擔心瑕疵藥的問題，只要注意最近血壓控制是否穩定，若有異常就醫即可。

(中時電子報)