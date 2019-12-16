日本埼玉縣警方逮捕、起訴了「小偷家族」，他們1家4口靠偷竊維生，在埼玉縣內至少反覆犯了超過40件的偷竊案。

NHK報導，無業且居無定所的62歲男性坂上里喜與26歲的兒子祐貴，今年6月在埼玉縣內本庄市的咖啡廳裡偷了現金3,600日圓(約台幣1,007元)以及釣具、遊戲機等共88件物品，偷竊總額相當於6萬2400日圓(約台幣1萬7千多元))，已被以竊盜和侵入住宅罪嫌起訴。

日警指出，55歲的母親也在超市偷客人的錢包，30歲的女兒則負責銷贓，變賣掉父親等人偷來的物品而被逮捕、起訴。

警方調查指出，他們1家4口靠變賣偷竊物品的錢過活。過去還曾在餐廳偷肉品等食物。他們供稱，「偷竊是為了生活，偷來的食物也是全家人吃掉的。」

他們變賣盜竊來的物品之後，手頭若有現金就去住飯店，錢花光了就在車裡生活，再開著車到各地去作案。警方已查出，他們在埼玉縣北部至少涉嫌了40多件的竊盜案。

(中時電子報)