5G競標第5日結束，標金成長仍略顯緩慢，未達400億元，總暫時得標金365.62億元。其中最熱門的3.5GHz總暫時得標金355.32億元，由於已經來到第50回合未結標，明（17）日起，NCC將對3.5GHz頻段啟動加速機制，「強迫電信業者亮底牌」。

NCC官員表示，第51至100回合的加速機制為，各家業者每10回合間，最多只能出前10回合（等於前一日）曾經出過的最高單位數，假設C業者今日標了9塊標的、T業者7塊、F業者7塊的話，明天的10回合，他們個別最多也只能出到9、7、7塊。

也就是說，16日的10回合，5大電信已經亮了第一輪底牌，分別出過「底牌」，接下來每天都至少要有一回合標出自己的「最高要求」，以確保接下來的競標籌碼。NCC表示，若再過5天仍未結標，會再啟動每5回合一輪的加速機制。

據NCC統計，5G競標第5日結束時，暫時得標價合計365.62億元，包括3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價355.32億元，其中18個單位頻寬以當前回合價(第50回合) 13.29億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升46.2％。

28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標10個單位頻寬，與上週五沒有變化，暫時得標價10.3億元，其中10個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段仍乏人問津，暫無得標頻寬。

(中時 )