蔡依林悼念高以翔。（圖／翻攝自蔡依林微博）

高以翔15日舉行告別式，近300名藝人親友都到場送他最後一程，摯友毛加恩在告別式後更分享一段長達9分鐘的影片向他道別，內容是來自全世界好友祝福的影片，足見其好人緣，而天后蔡依林今（16日）也轉發該段影片悼念好友。

蔡依林和高以翔2009年曾被拍到一起到夜店玩而傳出緋聞，兩人當時皆大力澄清，強調只是朋友，不可能變情侶。而蔡依林今轉發緬懷高以翔的影片，有感而發寫下：「學校沒教過我們的事，太多太多太多了。 學校從沒告訴我們愛是什麼，死亡又是什麼，於是多半的時候,我們都感到無助，難受，慌恐，充滿憤怒。」

蔡依林認為這部影片一再提醒我們，愛從不會逝去，「也許，我們終將得多談論點死亡。也許，那才是充分讓我們愛得更無懼的理由。」最後更獻上對好友最後的祝福：「sleep well, our angel.（好好睡吧，我們的天使）」。

(中時電子報)