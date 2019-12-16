鶯歌區公所藝文走廊不但地方上出名，更有來自外地學生，不辭長途搭車，來到鶯歌學習畫作，這次邀請「陳彩雲夏天工作室」師生至公所藝文走廊展覽「蝶舞弄花影」主題，作品為「青花瓷及水墨工筆畫」，創作者的年齡從8歲到76歲，分別來自臺北、金山、桃園，以及鶯歌在地的居民，作品十分精彩豐富。

陳彩雲女士在2004年跟隨鶯歌知名青花皇后「楊莉莉老師」學習青花瓷繪畫，2014年考上臺灣藝術大學造形藝術碩士在職專班，期間也教導學生以水墨工筆畫花卉，並在2017年畢業。本次展覽主題「蝶舞弄花影」，靈感來自「臺灣是蝴蝶王國」，處處有粉蝶在花叢裡穿梭飛舞，作者將自己化成一隻隻蝴蝶，穿梭在每幅花叢裡，影影相蝶，幸福無限。

鶯歌公所蝶舞弄花影-陳彩雲師生聯展，賴右家的阿嬤吳秀對(參展作品：春暖花開)每星期都來鶯歌跟著陳彩雲老師學習陶瓷繪畫。（讀者提供/吳家詮傳真）

值得一提來自板橋就讀國小二年級的賴右家小朋友(參展作品：寶可夢)，因為阿嬷吳秀對(參展作品：春暖花開)每星期四都來鶯歌跟著陳老師學習陶瓷繪畫，加上嬸嬸鍾宜潔(參展作品：吉祥如意)也師從陳彩雲老師，右家小朋友從小耳濡目染之下，主動要求一起學畫。

賴右家說，陳老師很像姐姐，寫生畫教室裡的阿姨都是我的麻豆，我很期待放假，這樣我就可以去畫畫嘍！

78歲謝香妹早期專攻書法寫作，現在每星期都從松山搭火車來鶯歌學畫畫，圖為與「荷花」作品合影。（讀者提供/吳家詮傳真）

78歲的謝香妹早期專攻書法寫作，直到有天遇到朋友寶蓮的創意春聯，打聽到是在鶯歌陳老師這裡學習，於是每週遠從松山搭火車來鶯歌學畫畫；謝香妹說以前都為了孩子為了家庭犧牲，現在終於可以為了讓自己快樂而習畫。本次展出「清荷」作品是香妹第一次嘗試工筆畫，整整花了兩個月的時間，畫到眼花乾澀，但當完成時，心喜不已。

鶯歌區公所的藝文走廊在區長周晉平大力推廣支持下，每季邀請熱情的藝術創作者到區公所展覽；周晉平表示，本次展出者年齡從8歲到78歲都有，充分展現活到老、學到老的精神，更特別的是賴右家小朋友，跟著阿嬤、嬸嬸一起學畫，「三代同堂」一起學習的經驗告訴我們，熱愛藝術是可以從小培養的，鶯歌公所歡迎喜愛藝術的朋友有空來藝文走廊展出。

(中時電子報)