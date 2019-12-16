俄羅斯戰略飛彈部隊司令謝爾蓋‧卡拉卡耶夫上將(Sergei Karakaev)周日說，俄羅斯的薩爾馬特重型洲際彈道飛彈，除了可安裝現有的多種作戰彈頭以外，還將能夠搭載下一代的高超音速滑翔體(HGV)。這似乎意味著，俄國對這型武器的開發已到接近實用的階段。

俄國衛星網報導，薩馬爾特(Sarmat)編號RS-28，北約名SS-X-29，全長35.5公尺，直徑3.5公尺，射程18000公里，是俄羅戰略武器庫中的新武器，直到2018年俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在國情報告才正式公開服役。它將取代逐漸老化的R-36Voyevoda(北約稱為SS-18)洲際彈道飛彈。

RS-28薩馬爾特洲際飛彈。(圖/俄國衛星)

卡拉卡耶夫在接受媒體訪問時說：「RS-28是由俄國國內產業合作創造的，它採用了許多最新科技，雖然體積與前身(R-36)相當，但是許多性能都大大超過，包括自動化程度、準備時間，以及精準度。

卡拉卡耶夫補充說，薩馬爾特的載荷段有很大的改裝彈性，除了現有的作戰彈頭單元之外，還可以安裝下一代的高超音速滑翔體。

Ejection Test of Russia's RS-28 Sarmat "SATAN 2" Heavy ICBM

高超音速滑翔體可視為能夠控製飛行的高速彈頭，它的外型多數像是極尖銳的滑翔機，其最大的好處是迴避防空攔截系統，包括美國、俄羅斯、中國大陸都在進行相關研發。

據了解，薩馬爾特可安裝10枚核子彈頭，但是如果安裝高超音速滑翔體，則會因為滑翔體的體積較大，而減少到3枚。

(中時電子報)