智利女權主義團體Las Tesis於11月下旬推出的反性侵歌曲《性侵犯就是你》（The rapist is you）在全球引爆流行，一路從突尼西亞延燒到土耳其，抗議女性遭受各種暴力對待的強暴文化。日前土耳其國會女議員就在國會殿堂高唱性侵犯就是你，抗議近年來女性遭性侵殺害的事件有增無減，但政府與司法體系卻視而不見。男性議員與備詢的內閣部會首長看到女議員拍桌高唱的激動表演，則是一臉困惑，完全在狀況外。

土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）8位女議員，日前在議會上高舉20位遭殺害的土耳其女性照片，唱著土耳其版的性侵犯就是你。希望喚起大家關注土耳其女性處在暴力陰影下的困境。

針對CHP議員卡迪吉爾（Sera Kadigil）的質詢， 內政部長索伊魯（Suleyman Soylu）回應，對曾遭遇暴力的女性，每一位土耳其人都感同身受，不過他拒絕接受歌詞中指稱土耳其警方、法官與國家也是殺人或性侵犯的共犯。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，土耳其38%女性遭遇伴侶的暴力對待，遠高於歐洲的25%。德國之聲報導指出，儘管土耳其2014年簽署防範婦女家暴的「伊斯坦堡公約」，提供受家暴婦女的救濟管道，但法律只是徒具形式，往往未被認真執行，因此很多受害女性到頭來只得到司法一句「回家找妳的丈夫解決」。

《性侵犯是你》一曲於今年11月底由智利女權主義團體「Las Tesis」發表，隨即在世界各地瘋傳及改成不同語言的版本。在巴黎、紐約、馬德里和貝魯特，都有人進行過類似的快閃歌舞表演。

(中時 )