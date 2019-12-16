國民黨立委候選人童小芸認為鼓勵年輕人生育，要解決低薪、高房價與長工時3大問題。（程炳璋攝）

距大選不到1個月，台南立委第三選區選戰打幼兒牌，民進黨立委陳亭妃爭取北區立人國小新建幼兒園，國民黨立委候選人童小芸則要解決「低薪、高房價、長工時」問題，才能鼓勵年輕人生育。

台南市北區立人國小幼兒園上課使用的八德樓已老舊，耐震不足，預計2021年拆除，校內5班幼兒園將缺乏上課空間，陳亭妃向中央爭取，教育部16日正式核定，將補助興建幼兒園，經費共8124萬元，預計興建兩層樓建築，完工後，校方在2024年可招生10班300位幼兒，校方感謝陳亭妃對地方教育問題的關心。

童小芸16日提出幼兒政策看法，她認為生養孩子不易，政府雖然已全面從生產、育兒到托育及幼兒園就學提供相關生育補助、育兒津貼、托育補助等等，但生育問題仍尚未解決。

童小芸表示，根據2018年YES123求職網的調查，年輕爸媽不願生的原因，就是低薪、高房價、長工時。她認為，需解決這3大難題，才能真正有效處理少子化問題。

(中時 )