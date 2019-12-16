蘇慧倫明年出道滿30周年，距離上張專輯發行已過12年，49歲的她說：「這些日子，人生變化很大，雖然現在的音樂氛圍改變許多，我難免會忐忑不安，可是我一路摸索、不斷感受新的東西，現在我想用好久不見的歌手身分，呈現完整的自己。」除了近日推出新單曲〈為你變成他〉，明年也將發片。

蘇慧倫發行過15張華語專輯，創下全亞洲銷量突破300百萬張的傲人成績。她2014年婚後減少演藝作品，與老公育有一子，日前相信音樂臉書釋出26秒預告，宣告蘇慧倫即將回歸，她凍齡外型引起網友討論，封她「相信音樂最強小師妹」，蘇慧倫大方分享保養秘訣，除了少碰澱粉、碳水化合物以及每周固定重訓2次，充足睡眠也很重要。

日前為拍攝新歌主視覺，蘇慧倫配合要求處在虛幻布幕前呈現疊影，猶如1場孤寂獨角戲，許久沒進棚拍照的她謙稱不太會擺Pose，不過當閃光燈一閃、快門一按，神情姿勢立刻到位，她說：「本來較擔心在鏡頭前會不知所措，但越看狀況越好，希望大家喜歡。」

蘇慧倫近日推出新單曲。（相信音樂提供）

(中時 )