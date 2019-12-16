中央銀行16日公布11月銀行辦理人民幣業務概況，整體銀行業人民幣存款餘額為2599.35億元，終止「連二跌」，較上月小幅回升1.73億元、增幅0.07%。但央行官員坦言，由於個人戶的確會考量利率，而最近1年以來人民幣存款利率的確較過去差，進而顯示在個人戶方面的人民幣存款總額處在下降趨勢。

另就人民幣存款的各天期最優牌告利率，央行也整理公布。1個月期最優利率為上海商銀2.16%；3個月期為永豐銀3%；6個月期為陽信銀2.45%；9個月為日盛銀2.45%，1年期則是陽信銀2.65%。央行官員觀察利率變動，目前短天期有微幅上升趨勢，或反映的是年底資金需求，但就長天期而言仍維持下滑。

央行官員指出，11月人民幣存款的主要增加面向在於指定外匯銀行（DBU）達2289.5億元，較上月增加2.2億元，分析主因是化工業台商收回對大陸的集團或關係企業借款。

(旺報 )