嘉義市長黃敏惠（右） 、教育部長潘文忠（左）邀約大家明年來嘉觀測日環食天文奇景。（廖素慧攝）

嘉義市各界歡迎大家明年來嘉賞日環食。（廖素慧攝）

嘉義市各界一起推動明年日環食天文盛會。（廖素慧攝）

2020年6月21日下午2時49分至5時25分，在嘉義可以看到最美麗的「日環食」，環食帶的中心線通過嘉義市上空，是台灣最佳觀測地點，市長黃敏惠、教育部長潘文忠16日共同啟動「日環食倒數200天計時器」，邀約大家來嘉觀測天文美景，拚50萬觀光人潮。

黃敏惠說，嘉義市教育發展綱領是「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，感謝各界全力支持2020日環食，日環食是上帝給我們的金戒指，錯過要再等50年，所以要提前做好準備，期待明年世界各地天文迷都來嘉義市。

黃敏惠說，嘉義市是全台灣最佳的觀測地點，市府規畫在嘉義市北香湖公園舉辦大型公眾觀日活動，提供觀看設備，並有解說人員，也聯合嘉義市15所學校校園舉辦小型觀測活動，也會把相關活動資源及訊息向國際發聲，藉此天文盛事讓國際認識台灣，看見嘉義市。

潘文忠說，錯過明年621日環食，要看到一模一樣的日環食要等200年，明年天文迷會來嘉義，大家更要關注這個天文議題，以呼應重視動手實作的108課綱的科學教育。

市府教育處表示，嘉義市天文協會、嘉義市蘭潭國小、國立嘉義大學數理教育研究所、國立嘉義大學附設實驗小學、國立嘉義高中、國立嘉義女中、嘉義縣北回歸線太陽館等7個單位組成「嘉義天文教育聯盟」共推日環食教育宣傳活動。

嘉義市科學志工隊的校園巡迴小組1年來巡迴雲嘉南地區150所學校，辦理2020日環食教學活動，預估明年約有50萬人潮來嘉觀賞天文奇景。

(中時 )