桃園市地價及標準地價評議委員會16日召開評定會，全市平均公告土地現值約上漲2.12％、平均公告地價上漲約0.92％，位於桃園區中正路與復興路口的肯德基，已連續14年蟬聯「地王」，每坪約145萬元，土地現值及公告地價調整情形將於明年元旦正式公告，適逢重新規定地價，提醒民眾明年1月底前申報。

地政局指出，統計全市2018年9月2日至2019年9月1日買賣登記案件數共4.33萬件，與前期4.13萬件相較略增4.7％；市場成交價格方面，工業用地近期需求增加多呈上漲趨勢；另屋齡5年內大樓成屋交易均價，也首度站上每坪20萬元大關，顯示不動產市場逐漸回溫，脫離前幾年低迷景氣氛圍。

全市公告土地現值平均調幅約為2.12％，以中壢區3.34％平均調幅最高，主因是機場捷運A20站地區、中壢運動公園等區段徵收開發地區帶動所致；平均幅度最低為復興區0.57％，因原住民保留地用途及移轉資格受限，配合中央政策檢討價格所致。若扣除新完成整體開發區地價調整，全市調幅約為1.86％。

全市公告地價平均調幅約為0.92％，調幅最高為觀音區3.78％，受惠於草漯重劃區開發接近完工；扣除新完成整體開發區地價調整，全市調幅約為0.47％。

住宅區公告土地現值最高在中壢區中美路至中央東路，公告土地現值為每坪83萬元、漲幅約2％。

地政局提醒，明年適逢重新規定地價，受理申報地價期間為2020年1月2日至1月31日(不含星期例假日)，提供現場、網路、傳真及郵寄等4種申報方式供民眾選擇。依據平均地權條例第16條規定，土地所有權人得參考2020年公告地價增減20％範圍以內申報地價，若未辦理申報地價者，則逕按公告地價80％為申報地價，該申報地價並依法作為課徵地價稅基準。元旦起民眾可上地政局網站或桃園住宅及不動產資訊桃寶網查詢。

(中時 )