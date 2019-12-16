立法委員參選人張嘉郡16日在律師陪同下按鈴控告蘇治芬破壞其競選布條，張嘉郡完成法律程序後，蘇治芬在臉書發文指張嘉郡的布條沒有署名，是違反選罷法的文宣品可以割除；張嘉郡回擊，被蘇治芬破壞的布條明明署名「張嘉郡」，蘇治芬不要硬凹了。

張嘉郡競選總部指出，蘇治芬發言人說，蘇「只是下車要大家注意布條是黑函」，布條為什麼會憑空斷掉？本案有明確證據，蘇治芬卻選擇再次扯謊。

競選總部強調，該布條清楚標示張嘉郡署名，呼籲鄉親不要再受騙。

(中時 )