張嘉郡布條被割除 籲蘇治芬不要硬凹 20:122019/12/16 中時 周麗蘭 、雲林 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張嘉郡在臉書公布被蘇治芬陣營破壞的布條明明有署名「張嘉郡」。（張嘉郡臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法委員參選人張嘉郡16日在律師陪同下按鈴控告蘇治芬破壞其競選布條，張嘉郡完成法律程序後，蘇治芬在臉書發文指張嘉郡的布條沒有署名，是違反選罷法的文宣品可以割除；張嘉郡回擊，被蘇治芬破壞的布條明明署名「張嘉郡」，蘇治芬不要硬凹了。 張嘉郡競選總部指出，蘇治芬發言人說，蘇「只是下車要大家注意布條是黑函」，布條為什麼會憑空斷掉？本案有明確證據，蘇治芬卻選擇再次扯謊。 競選總部強調，該布條清楚標示張嘉郡署名，呼籲鄉親不要再受騙。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #張嘉郡 #蘇治芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 勞工是心裡最軟一塊？賴香伶：民進黨根本沒投資勞工 16:002019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 民眾黨後援會長 為藍軍助講 04:102019/12/16 地方新聞 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 黃暐瀚：民進黨5月還痛罵波特王 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 蔡英文找網紅合作拉抬聲量？網友：豬隊友 - 政治 韓粉注意！她選前辦萬人大造勢 竟連韓朱都親自輔選？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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