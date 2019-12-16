外傳台中市副市長楊瓊瓔17日將請辭，以往楊都有市政行程，17日確無安排，將全力全力投入立委選戰。（盧金足攝）

距離選舉投票不到30天，台中市立委選舉第三選區（后里、潭子、大雅、神岡），國民黨立委參選人楊瓊瓔與尋求連任的無黨籍洪慈庸上演「兩個女人的戰爭」，連日來洪慈庸猛打楊瓊瓔帶職參選，向來以「市政為重」回應的楊瓊瓔，外傳17日將請辭台中市副市長職務，競選團隊認為最後衝刺時間，楊將全心全力投入參選。

面對洪慈庸多次請出包括蔡英文總統等大咖站台衝票源，炒熱第三選區選情，也升級為一級戰區，民進黨議員在議會質詢期間，箭靶屢鎖定楊瓊瓔何時請辭、請假窮追猛打，楊辦以「市議會成為幫洪慈庸助選的競選中心」反擊，遲未對請假與請辭明確回應。

楊瓊瓔競選辦公室表示，楊瓊瓔不是戀棧職位的人，一心為市政打拚，平常深耕地方，目前沒有任何訊息，如果有所決定會對外說明。

針對何時請辭？楊瓊瓔曾強調，會完成階段性任務，她是有責任感的人，會完成市長盧秀燕交付給她的任務，採取比別人更嚴格的標準，17日為市議會定期大會最後一天，楊可能以本會期結束，投入選戰，備受矚目。

洪慈庸則在臉書發文「別再騎驢找馬，趕緊辭職吧！」強調楊瓊瓔仍然沒有放下現職，帶著職務，領著公帑繼續選舉

，呼籲「政治無它，為社會做好榜樣而已！」既然要投入選舉，就認真把事情做好，請立刻辭去現職吧！

(中時 )