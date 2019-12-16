今(16日)晚間7點25分57秒，台灣發生有感地震，地震報告顯示，位置在宜蘭縣政府南方 21.2 公里 ，位於宜蘭縣南澳鄉；地震深度：49.3公里、芮氏規模5.0，最大震度分別為宜蘭4級、花蓮縣3級、台北市3級、新竹縣3級。

這場規模5地震，北台灣有感，台北捷運也緊急在各站廣播，全線降速行駛，派人檢修中。目前台北市各單位派車巡邏中，尚無接獲相關災情。

台鐵則表示，各站沿線震度皆未達到3級，全線行車正常。

(中時電子報)