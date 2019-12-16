地牛翻身！晚間7：26宜蘭南澳規模5地震 撼動北台灣 19:292019/12/16 中時電子報 林毅 、 杜欣穎 、中時、林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 晚間7點26地牛翻身，北台灣有感。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(16日)晚間7點25分57秒，台灣發生有感地震，地震報告顯示，位置在宜蘭縣政府南方 21.2 公里 ，位於宜蘭縣南澳鄉；地震深度：49.3公里、芮氏規模5.0，最大震度分別為宜蘭4級、花蓮縣3級、台北市3級、新竹縣3級。 這場規模5地震，北台灣有感，台北捷運也緊急在各站廣播，全線降速行駛，派人檢修中。目前台北市各單位派車巡邏中，尚無接獲相關災情。 台鐵則表示，各站沿線震度皆未達到3級，全線行車正常。 (中時電子報) #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求增加，激勵周三紐約期金走升 10:002019/12/12 財經 真的害死人 通緝犯北台灣四處倒劇毒化骨水 16:252019/12/13 社會 竹檢辦化骨水案 追出北台灣非法棄置集團 16:422019/12/13 社會 好天氣只到周三 周四起北台灣又要變濕濕涼涼 09:462019/12/15 生活 仲琦私募案股款到位 明泰躍第一大股東 15:112019/12/16 財經 上證指數收漲16點 兩連升 15:532019/12/16 財經 港股收跌179點 17:042019/12/16 財經 台股逐洞賽－聚揚投顧分析師鐘崑禎 18:162019/12/16 財經 台股逐洞賽－倫元投顧分析師陳學進 18:162019/12/16 財經 台股逐洞賽－華冠投顧分析師吳官隆 18:152019/12/16 財經 生活熱門新聞 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 忽冷忽熱 喝這款茶竟可穩定血壓 - 生活 下次何時再冷？氣象專家給出驚人答案 - 生活 變天時間曝光 吳德榮：下波轉雨降溫提早了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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