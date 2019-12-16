評級機構惠譽16日表示，維持澳門長期外幣發行人違約評級（IDR）於「AA」級，但把展望由「穩定」降至「負面」。

惠譽表示，展望降至「負面」，主因是澳門與中國於經濟、金融及社會政治的連繫日趨緊密，導致兩地的主權評級亦相若。同時指出，該機構亦是基於相同原因，在今年9月下調香港評級。

該機構預期，澳門2019年經濟將萎縮2.5％，主因是博彩業表現下滑。而去年多個主要基礎設施項目完成，反映今年投資和建築活動減弱。預計經濟活動將持續到2020年，實際GDP增長率料為0％。另根據其對博彩收入的增長預測，料明年有低個位數增長。

澳門金融管理局指出，目前澳門公共財政狀況穩健。繼2018年財政結餘為539億澳門元（下同）的盈餘後，2019年首10個月為479億元的盈餘。截至2019年10月底，財政儲備資本總額初步統計為5,749億元，約相當於2018年名義本地生產總值的129％，或足以支付超過5年的2019年度政府開支。與此同時，特區政府保持沒有任何債務的狀況。

(工商 )