人民幣兌美元在岸價（CNY）16日跌穿7算關口，收跌188點，報7.0027。

人民幣兌美元在岸價收報7.0027，較上日（13日）下午4時30分收報6.9839，大跌188點或0.27％；較晚上11時30分最後成交價7.002，走弱7點。

離岸價（CNH）更跌破7.01，低見7.0185，19:03，離岸價報7.0003，在岸價報7.0041。

官方16日開出的中間價報6.9915，較上日7.0156，漲241點，創8月6日以來新高。

交易員指出，雖然中美達成第一階段經貿協議，不過美國削減關稅幅度不及市場預期，午後購匯客盤增多令匯價承壓；短期人民幣或繼續在7算附近整固。

另有交易員認為，中美達成協議到簽署仍有不確定性，協議文本細節尚未披露，市場謹慎觀望情緒未消；短期內客盤料繼續保持逢低購匯、逢高結匯的節奏。倘若協議內容不及市場預期，市場情緒亦會隨之起伏。

(工商 )