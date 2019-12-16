由中華文化總會、交通部觀光局主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，在今日遭喜樂島聯盟發言人張君瑜點名，認為總統、中華文化總會會長蔡英文利用現任總統身分，以拚觀光名義，變相為自己的選舉造勢，濫用國家資源和稅金。對此，文總媒體部主任湯佩儀回應，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事。

湯佩儀表示，從已參與體驗活動的9組外國網紅分享中，便能清楚地看出幾項成果，「第一點，國際網紅的自流量增加台灣能見度；第二點，網紅深度走踏台灣，不只總統府住一晚；台灣展現了多元開放的文化包容性，他們肯定台灣民主、自由與奔放的活力，在亞洲首屈一指，並對台灣美食與友善的氛圍感到驚艷。」

湯佩儀表示，活動報名時間僅19天，便有橫跨5大洲、總數達167組外國網紅的熱烈提案，「能在短時間內，讓橫跨5大洲的外國朋友，對台灣認識並產生興趣，且爭相提案，這是一個無法以金錢量化，完全是台灣人用友善多元的力量，投資國民外交最大的例證。」

據了解，「來去總統府住一晚」在今年8月展開徵選，並於10月8日迎接入住第一組韓國知名旅遊部落客，希望藉由共十組的外國網紅，在國際間為台灣廣增知名度。最後一組外國入住網紅為開設波蘭華沙第一間珍珠奶茶店、並獲波蘭《富比士》報導的Natalia Sitarska夫妻檔部落客，將於本月18日入住。

十組參與網紅在國際間具有一定的知名度，其中最受矚目的，便是在網路上擁有最多粉絲、來自以色列籍的Nuseir Yassin與美國籍的Alyne Tamir，兩人的Facebook雙雙擁有超過千萬與百萬追蹤者，在12月7日入住前，便事先在社群平台發表文章，希望透過台灣網友的推薦，得知台灣有趣景點。影片尚未發布，所能擁有的國際曝光度也值得觀察。

而日前第9組加籍外國網紅Lukas與Sabrina也已結束體驗，兩人為Chopstick Travel創辦者，曾旅居台灣2年並以台灣為起點，開始用美食環遊世界，被加拿大廣播公司（CBC）譽為「加國之光」，累計拍攝超過200支美食相關影片，總影片瀏覽突破1.1億次，目前為國際知名美食影音部落客。

(中時 )