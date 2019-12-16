男婚宴喝太high 散場跌水溝骨折送醫

溫姓男子昨晚參加親戚娶媳婚宴，卻因不勝酒力，在桃園區莊敬路上跌落2公尺深水溝，與他一起參加婚宴的親友聽到，趕緊打119求助，消防人員趕到在黑暗中聽到男子疼痛清醒的呼叫聲，利用手電筒確認溫男位置，再利用長梯下去水溝，會同警察合力將溫男抬上路邊，所幸僅腳步骨折，立即送醫，沒有生命危險。
桃園警察分局埔子派出所巡佐周祥瑞及警員李宗勲，接獲民眾報案，指稱莊敬路有男子不慎跌落深溝，請警方協助救援，趕抵現場，發現完全無燈光，黑暗中只聽到男子呼叫的聲音。
警消人員透過手電筒確認男子位置，利用長梯下到深溝，合力將男子抬上路邊，經初步包紮後，立即送醫治療。
親友指出，男子與親友到附近餐廳參加宴會，期間有飲酒，宴會結束將離去，家人卻找不到他，只聽到他的哀號聲，因現場極為黑暗，不敢冒然營救，所以報案請求協助，非常感謝警消的及時救援。
桃園分局表示，即將歲末，公司尾牙、望年會聚餐增加，許多民眾參加難免喝一點酒，除要注意千萬不要酒後開車，最好請人代駕或搭乘計程車，且喝酒後步行也最好注意路況，注意自身安全，避免發生意外造成遺憾。
(中時 )
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