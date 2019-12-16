韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今日至POP Radio電台，接受《POP搶先爆》節目主持人邱明玉提問。王淺秋表示，12月21日高雄的罷韓遊行若有外縣市動員，那就很明顯可看出是政治動作。

王淺秋指出，韓陣營將在12月21日罷韓遊行這天，同時舉辦挺韓大遊行，是為了有平衡的聲音能夠同步發聲。至於傳言當天可能會有人反串鬧場，這樣的擔心雙方陣營都有，但相信高雄市警方會謹慎處理。

王淺秋表示，距離總統大選只剩二十幾天，韓陣營此時最重要的在於「固本」與「擴張」。未來將提出政策與政見，讓人民了解整個配套措施，了解國民黨要做的政策是甚麼，來搶攻隱性選民票與游移票。

王淺秋說，外界批評「潘金蓮與武大郎蓋被子」，指責不恰當。但這是指不齊心的譬喻語句，不知道哪裡有問題。韓國瑜平常開玩笑的方式比較草根親民，這部分在媒體面前也許要在拿捏分寸，但韓國瑜自然快樂的性格，是韓陣營在選戰所需要的。

(中時 )