徐佳瑩（lala）日前舉辦「2019歲末聯歡晚會」，上千張門票一開賣就秒殺，座無虛席，她開場選唱張秀卿的〈辣妹駕到〉炒熱氣氛，緊接High唱閃亮三姊妹的名曲〈給我幾秒鐘〉，全場陷入瘋狂！令人爆笑的是，演唱會中場，網紅阿翰身穿白紗上台，他以自創的虛擬人物阮月嬌身分來跟lala抬槓，還詼諧教導徐佳瑩生子秘訣，尺度大開。

徐佳瑩開場動感唱完快歌後，笑說：「接下來想唱的歌也別問我為什麼，因為我也好久沒去KTV了！」閒聊時，她苦笑自己很久沒開唱覺得有些陌生，還問現場是否有第一次看她開唱的朋友，笑說今天也是有「迎新」的概念，「歡迎舊雨新知們，一起來到這快樂天堂，不要拘束喔」；〈病人〉間奏時，她忽然間坐了下來，先釣粉絲胃口表示只是坐著而已，然後說時遲那時快，在地上打滾了一下；更誇張的是，演唱〈LOVE〉時，她突然大叫一聲，處變不驚地說自己的小可愛內衣移位了，自嘲：「變成腰帶了！難怪我突然感覺胸口一陣涼！」隨後緊下台整理服裝。

網紅阿翰化身「阮月嬌」披著白紗接唱力挺，引起全場轟動！阿翰提到自己唸高中時，每週最期待的事，就是《星光3》每集賽事，對lala崇拜已久，沒想到有朝一日可以和偶像同台，lala則表示一直有follow阿翰的影片，覺得他很聰明、幽默，曾在開會時放他的影片和同事們一起笑到飆淚。

徐佳瑩日前舉辦聯歡晚會。（亞神提供）

(中時 )