蕭敬騰（老蕭）連續代言7年的保養品全新廣告近日曝光，出道12年從未在螢幕中裸露上身的他，這回尺度大開，在廣告裡祼露上身洗髮，拍攝當天他害羞表示：「我沒有這樣過（尺度），早點跟我講我昨天還能做點運動，剛才的晚餐也不會吃那麼多。」畫面被許多粉絲分享在IG上，老蕭害羞地說：「這身體合成的真不錯」。

老蕭出道以來代言的商品種類不計其數、造型百變，時而紳士時而居家，日前為拍攝保養品廣告花10個小時變身，換裝多達6套，並搭配各種風格不同的髮型，其中最讓大家好奇的，莫過於洗髮時老蕭有沒有穿衣服？原來拍攝前，工作人員已準備背心讓他穿上避免露點，但沒想到老蕭為了拍攝工作流暢，自行將上衣脫掉、二話不說便入鏡，相當敬業。

老蕭這次不僅裸身拍攝，廣告裡還安排了打籃球片段，導演知道老蕭愛打球，特地在棚內打造籃球場、讓歌王盡情奔馳，沒想到一碰到籃球的老蕭根本停不下來，還邀工作人員組隊PK，拍攝現場活力十足、笑聲不斷！事後聊起覺得自己最適合代言什麼產品？老蕭笑著說：「好玩好吃的產品我都很喜歡！也非常期待！」

蕭敬騰裸上身拍攝廣告。（雅聞倍優提供）

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