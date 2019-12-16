玉屏路往來車輛眾多，路面早已損壞，除了相當顛簸，還出現龜裂，嚴重影響行車安全。（張晉銘攝）

南投縣長林明溱16日到草屯會勘，先後了解南埔里將軍段野溪和玉屏路等改善工程，會勘後林縣長認為皆有改善必要，縣府將籌措350萬元修繕，以改善野溪氾濫與路面顛簸等問題。

在縣議員簡賜勝陪同下，林縣長首先來到南埔里將軍段野溪會勘，現場除了有50公尺的護岸缺口，且野溪與水圳交界處，每逢大雨時，野溪的水位滿載，容易淤積卵礫石和樹枝，進而阻礙水流、造成水患，並且影響農民灌溉用水。林縣長現場決定先興建兩座沈砂靜水池，並加強野溪固床工程，初估經費150萬元。

隨後在縣議員李洲忠與多位里長陪同下，林縣長前往玉屏路會勘，該路段往來車輛較多，路面早已損壞，除了相當顛簸，還出現龜裂，嚴重影響行車安全。

林縣長認為，確實亟需要重新封層路面 ，但是地方僅提報150公尺長，縣長當場加碼延伸至東草屯交流道聯絡道的路口，增加長度約400公尺，經費也增加至200萬，縣府將盡快籌措，希望在過年前完成，讓居民通行安全。

李洲忠說，這條是附近鄰里出入的重要道路，有時候國道6號塞車時，也會行駛這條替代道路，感謝林縣長整段一起修復，讓居民出入更加安全。

(中時 )