這次外銷的農產品包含越光米、玄米奶茶、玄米油切綠茶和苦茶油等農特產。（張晉銘攝）

草屯鎮農會近幾年積極開發多元化產品，並聯合鎮公所積極行銷，其中玄米系列茶品和苦茶油獲得新加坡廠商青睞，台灣越光米也啟動外銷模式，草屯鎮農會16日在南埔碾米廠舉辦封櫃啟程典禮，除了宣告農產品將上架國際舞台，也期盼未來開拓更多市場。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，簡鎮長自上任以來，致力於農產品外銷推廣，終於在這一刻看到成果，雖然數量不是非常龐大，但這是第一步，希望未來有更多台灣優質的農產品，能夠像今天一樣在國際上發光發熱。這次外銷的農產品包含越光米、玄米奶茶、玄米油切綠茶和苦茶油等農特產。

農會指出，當初新加坡廠商HAO Mart Pte Ltd是在農委會和中華民國CAS協會等單位牽線下，來到台灣參加展銷會，其中正苦茶油有東方橄欖油的美名，再加上導入防偽雷射標籤身分證，品質保證，成功吸引對方的目光。該廠商在當地有30餘家的連鎖超市，並設有「台灣農產食品專區」，也計畫在3年內在當地上市。

草屯鎮農會理事長陳文忠說，農會已經有超過百年歷史，草屯也是南投縣的米倉，其灌溉水源來自於合歡山，沿途都沒有受到工廠的汙染，米質特別軟Q，非常高興能夠成功外銷到海外。

草屯鎮長簡景賢說，鎮公所一直秉持與農民站在一起，並且與農會密切合作，讓農產品賣得出去，提高農民收益，希望未來有更多的農產品外銷出去。

(中時 )