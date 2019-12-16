台南市勞工局9月底選擇崑山中學開設身障者汽車美容職訓班，經過3個月訓練，17人中有15人結訓，其中7人已獲進入業界實習，16日舉辦結訓典禮，最年長的李姓女子還是中山大學醫學系畢業的高材生。

汽車美容工作對身障者來說，需要比較細膩的認知能力，這次挑選出17人參加職訓，中途就有兩人因故離校，最後15人堅持到最後，參與結訓。

王鑫基表示，過去從未在學校開設身障者汽車美容班，是因為每間學校都會擔心身障學生的安全問題，不願意開班，這次順利結訓，要感謝校方支持。

崑山中學校長李俊欽表示，學校剛好有特教班，也有汽車美容課程，因此較不擔心身障學生問題。

這次結訓的15位學生中，以智障生為主，精障生其次，年紀最小18歲，最大54歲，54歲的李小姐，還是個中山醫學大學醫學系畢業生，父親就是醫生，李女在家人期待下，因醫師資格國考失利，深受打擊，就此情緒不穩。

李女一度出家為尼，後來覺得不適合，前來參加職訓，職訓期間表現不錯，16日成為領獎代表。

這批結訓學員16日現場表演為汽車美容，大家一起努力將車打蠟，磨得光滑亮麗，獲得官員掌聲。

(中時 )