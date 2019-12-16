南投縣政府日前舉辦「施政有感、投票有獎」的網路活動，16日由縣長林明溱抽出幸運兒。（張晉銘攝）

南投縣政府日前舉辦「施政有感、投票有獎」的網路活動，吸引有一萬多人參加，縣府16日在草屯鎮陳府將軍廟開直播，由縣長林明溱抽出幸運兒，他也感謝民眾踴躍參加。至於民眾最有感的政策前三名，分別是茶葉博覽會、南投燈會和營養午餐。

縣府指出，本次透過社群直播方式，邀請林明溱在廟前公開抽獎。林明溱說，這次活動最大獎iPhone11價值4萬多元，相當誘人，希望讓大家看到縣府努力的成果，未來會繼續帶領縣府同仁認真打拚，推動南投發展。

縣府指出，得票數第1名為「南投世界茶業博覽會」，獲得3049票，第2名為「南投燈會」，獲得2964 票，第3名為「營養午餐」，獲得2697票，縣府也將在18日獎勵前3名的單位。

主辦單位指出，茶博與燈會同屬大型活動，前者活動11天吸引55萬人次參觀，銷售業績達8,500萬元；後者擴大辦理，結合南投縣各界力量，規劃火龍、水舞和水上燈區等特色內容 ，在全台打響名聲；至於營養午餐利用資源開發基金作為經費來源，已補助1,044萬人次，經費超過34億元，減輕父母負擔。

其餘成果項目依序為「清境高空觀景步道」、「五大園區拚經濟」、「社區營養中心」、「心肺復甦機設置」、「減債有成」、「假牙補助」、「青創貸款」、「農產外銷」、「藍田市地重劃」和「平靜橋通車」。

(中時 )