林亭翰的新歌〈鯨落〉，以鯨魚在大海死亡後卻得以滋養海中生物造成海洋生態得以延續為創作靈感，把鯨魚留給大海最後的溫柔比喻成過世親人對子孫的庇蔭；林亭翰透過該曲寫出對因車禍意外過世的外公思念之情，從小就跟外公感情很要好的他，因為與外公都有著天生的運動細胞，加上都喜歡籃球、棒球等球類運動，讓爺孫倆因為興趣相同而常有聊不完話題，林亭翰說：｢有一陣子王建民在美國打棒球，我跟外公都會偷偷半夜爬起來坐在客廳看直播！每次想起來都覺得這段回憶特別珍貴。」

他和外公相處猶如朋友般自在，林亭翰說：｢小時候外公常會騎著摩托車載我出遊、游泳，印象最深刻的是，我還有自己專屬的一頂安全帽。由於表哥表妹門都沒有，所以小時候都會有種備受寵愛的感覺。」問林亭翰外公有無說過的哪句話印象最深刻？他表示：｢因為外公平常也喜歡球類運動，偶然有一次看到我打球的樣子，他脫口而出一句『真不愧是我的孫子』，讓我超感動！」

當初第一時間得知外公因為車禍意外而昏迷最後過世的林亭翰，因為在這之前沒有經歷過親人過世，幾乎天天以淚洗面，甚至到告別式後的一個禮拜都還是難過到一直哭，林亭翰表示：｢雖然外公走了好幾年，不過現在有時候想起祂還是難免會難過。」奇妙的是，由於對外公的思念太深，讓林亭翰常常夢到外公回來看他，不過在寫完這首歌後的某一天，林亭翰又再次夢見外公，但這一次卻讓林亭翰醒來後久久不能自己，「夢到我們家附近的某個地方看到外公跟我迎面走來，我們擦肩而過後祂轉過頭來跟我說祂過得非常好叫我不需要擔心」。

林亭翰新歌描述對外公的思念。（青田音樂提供）

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