遠航停飛爭議延燒，前立委邱毅在臉書點名，遠航董事長張綱維有三大靠山，分別是民進黨前秘書長林錫耀、前交通部部長吳宏謀，以及前合庫董事長廖燦昌，消息傳出，廖燦昌強調，有見過張綱維，但兩人根本不熟，沒去過他辦公室、沒喝過他一滴水，不知為何會傳成是張的靠山。

邱毅在臉書發文指出廖燦昌在合庫擔任董座時，一手超貸慶富案陳慶男案，另一手則是超貸遠航張綱維，引發相關爭議；並指出，廖燦昌會做官，有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌罩，幾經爭議，還能轉任第一金董事長。

不過廖燦昌澄清指出，會認識張綱維，是出席活動，在朋友介紹下曾同桌吃飯，兩人並不熟悉，沒去過他辦公室、沒喝過他一滴水，不知為何會傳成是張的靠山。

對於擔任合庫金董事長時，合庫承做遠航放貸，廖燦昌強調，那時是考量遠航重整完成，民航局又恢復其航權，財務正常，加上有拿擔保品，利率3.5％在當時也相當不錯，才會承作。他指出，會核定遠航貸款就只有經評估可以做這個理由！至於慶富案，廖燦昌說，當時主辦行並非合作金庫，合庫只是參貸。

(中時 )