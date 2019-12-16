新北市淡水區濱海路一段306巷，一名6旬翁疑因購屋糾紛遭騙，下午6時許持刀刺傷害女房仲後，自社區頂樓15樓墜下，消防局據報立即將他送淡水馬偕醫院，傷重不治。

據指出，被劃傷的李姓女房仲（39歲），神智清醒清醒，左臉頰到右臉頰1處約15公分切割傷，目前還在手術中，由於傷口很長，手術恐會留下疤痕。

警方趕抵初步了解，涉嫌行凶老翁有兩間房子託售，房仲賣出一間，因價錢問題雙方有糾紛，疑心生不滿而涉嫌拿刀劃傷女房仲，詳情警方還在釐清中。

疑賣屋糾紛老翁刺傷女仲介後墜樓送淡水馬偕醫院不治。（本報系資料照）

(中時電子報)