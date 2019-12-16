淡水老翁疑賣屋糾紛 持刀毀容女仲介後墜樓不治 20:072019/12/16 中時電子報 吳家詮 、 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水一棟華廈發生疑賣屋糾紛，屋主老翁刺傷女仲介後墜樓不治。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區濱海路一段306巷，一名6旬翁疑因購屋糾紛遭騙，下午6時許持刀刺傷害女房仲後，自社區頂樓15樓墜下，消防局據報立即將他送淡水馬偕醫院，傷重不治。 據指出，被劃傷的李姓女房仲（39歲），神智清醒清醒，左臉頰到右臉頰1處約15公分切割傷，目前還在手術中，由於傷口很長，手術恐會留下疤痕。 警方趕抵初步了解，涉嫌行凶老翁有兩間房子託售，房仲賣出一間，因價錢問題雙方有糾紛，疑心生不滿而涉嫌拿刀劃傷女房仲，詳情警方還在釐清中。 疑賣屋糾紛老翁刺傷女仲介後墜樓送淡水馬偕醫院不治。（本報系資料照） (中時電子報) #淡水 #賣屋 #糾紛 #老翁 #毁容 #女仲介 #墜樓 #不治 #淡水警分局 #消防局 #馬偕醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本學生觀光團疑食物中毒 36人送醫 20:062019/12/12 社會 八旬翁外出迷途跌傷 暖心警助返家 10:182019/12/13 社會 謊報有人被割喉 女子遭消防局開罰 22:512019/12/13 社會 楊乃文「視障」太入戲 一路跌撞險刺傷 01:262019/12/14 娛樂 社區通訊群組發功 警助迷途老翁找到回家路 11:412019/12/14 生活 民宅冷氣起火 母子受困警消救出 19:362019/12/14 社會 伸港海域暗潮洶湧 釣客淺坪踩空落海溝溺斃 20:202019/12/14 社會 新北板橋凌晨火警 獨居男送醫不治 10:262019/12/15 社會 線西工廠烈焰沖天火舌沿著電線飛 兩人被火光閃到灼傷 18:182019/12/15 社會 桃消防局搶救演練 神像也配合 15:032019/12/16 社會 社會熱門新聞 女大生陽台羞羞洗「姊夫」驚見鄰居秒塞真理褲 硬挺打招呼 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁刺傷女仲介後墜樓不治 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 新北1歲女童誤闖潛水訓練池 溺水急救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。