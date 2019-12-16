回應波特王事件 蘇貞昌強調民主自由重要性 20:372019/12/16 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌15日晚間來到汐止為賴品妤站台，提到波特王事件，批中國不民主又不自由。(張睿廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌16日晚間7時30分來到汐止崇德橋東市民活動中心為國民黨新北市第十二選區立委候選人賴品妤站台。蘇貞昌受訪時表示，從波特王事件就可看到，中國這種國家不自由又不民主，連一個生意人表達自己主張都不行，如此中立的名詞都不可使用，大家就知道自由、民主有多可貴。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #蘇貞昌 #波特王 #汐止 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 勞工是心裡最軟一塊？賴香伶：民進黨根本沒投資勞工 16:002019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 民眾黨後援會長 為藍軍助講 04:102019/12/16 地方新聞 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 黃暐瀚：民進黨5月還痛罵波特王 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 「特勤吳彥祖」隨韓國瑜搭旋轉木馬 因這事一秒下馬 - 政治 卡神網軍復活？網傳愛河毀了 韓國瑜一張圖破謠言 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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