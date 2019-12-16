行政院長蘇貞昌16日晚間7時30分來到汐止崇德橋東市民活動中心為國民黨新北市第十二選區立委候選人賴品妤站台。蘇貞昌受訪時表示，從波特王事件就可看到，中國這種國家不自由又不民主，連一個生意人表達自己主張都不行，如此中立的名詞都不可使用，大家就知道自由、民主有多可貴。

(中時 )