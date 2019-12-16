年終傳愛！「第三屆雅豐盃慈善公益健走」日前於神岡區仁愛公園熱鬧展開，吸引約3,000位民眾熱情響應。活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，參與健走民眾不僅賺到健康，更為神岡、大雅地區弱勢族群募集關懷。雅豐不動產團隊總計捐出30萬元，協助神岡、大雅地區中低收入戶與邊緣戶，善舉在地方傳為佳話。

雅豐房屋不動產專業團隊在地相當知名，秉持著取之於社會用之於社會的企業精神，連續三年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，活動一年辦得比一年熱鬧。今年除了有健走活動外，更結合兒童繪畫比賽，希望把這份力量推廣到學校向下紮根，讓國小學生從小就能知道健康與公益的重要性。

雅豐不動產團隊總經理紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益活動，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要付出同理心，社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群，更鼓勵大眾，工作之餘也要多走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶。

第三屆公益健走活動的捐款，將作為清寒優秀獎學金給大雅區的大雅國小、大明國小，神岡區的神岡與社口國小，雅豐不動產團隊特別感謝贊助活動的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好。

(工商 )