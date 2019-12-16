韓劇《檢察官內傳》改編現任檢察官金雄撰寫的同名散文集，找來實力派演員李善均、鄭麗媛、李成宰及金光奎攜手演出，過往李善均演出《Pasta》、《黃金時刻》等專業角色都大獲好評，16日在首爾皇宮酒店舉辦的發布記者會上，他笑說：「據說我演職人劇時收視都不錯，這次詮釋檢察官，希望這次也能延續先前的好成績」，但隨即解釋：「我不是因為這樣才挑這部作品的，是因為每集故事都很有趣喔」幽默的發言令人不禁莞爾。有別過往韓劇聚焦於政治弊案或重大案件的英雄式角色，《檢察官內傳》選擇真實呈現檢察官的日常，讓不少劇迷相當期待。

以獨特嗓音及細膩演技圈粉無數的李善均，在《檢察官內傳》中扮演一名個性圓融、善良的平凡檢察官李善雄，與鄭麗媛詮釋的菁英檢察官車明珠形成極端的對比，因行事作風、辦案速度的差異，引發彼此間的唇槍舌戰。有趣的是在劇中是時隔十多年見面的前後輩關係，現實生活中竟有類似的情節，李善均透露曾在十多年前與鄭麗媛合拍廣告，當時就覺得默契十足，心想：「日後有機會合作就好了」，多年後兩人終於透過《檢察官內傳》首度有戲劇上的合作，更令人期待兩位演員間迸出的火花。

2017年演出《魔女的法庭》勢利檢察官的鄭麗媛，時隔兩年再次演出檢察官，她坦言：「檢察官的角色對我而言很有負擔，原本想拒絕這次的邀約，不過劇本不小心看太快，之前馬翌的個性比較熱情，為了勝訴不擇手段。而這次的車明珠很木訥、很冷靜，雖然不是令人喜愛的角色，但卻充滿張力，所以決定接下來」。

(中時 )