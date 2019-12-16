備受中部期待的台中捷運延伸到彰化案，「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」提至中央審查被退回，遭質疑是否「卡盧」，市府批中央卡住中台灣發展，立委候選人沈智慧爭取大坑設站，要求交通部不能反覆不決；交通部表示，決議請台中市府、彰化縣府及彰化市公所就南延彰化路段進一步協調整合，研議妥適路線方案。

市府質疑，交通部次長黃玉霖主持會議，違反行政常理邀請非提案單位的彰化市公所列席，接受彰化市長林世賢提出東移新路線方案。

交通局長葉昭甫表示，林世賢於會中臨時提出東移新路線，未經評估，非正式提報程序的全新路線方案，但黃玉霖以「地方仍有不同意見」為由退件，列席的台中市府、彰化縣府與部分審查委員大為錯愕。

這場會議是否涉及政治操作？市府直言「太不尋常！」市府呼籲交通部不要以政治黨派作為交通建設審查標準，悖離中部民眾的期待。

交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕屢為軌道建設開啟戰火，台中捷運延伸彰化的路線遭阻，是否會有政治效應引發關切。

沈智慧說，台中捷運是打造城市願景重要建設，不只是服務城市，也要顧及到經濟產業，捷運要在大坑設站帶動大坑、農業經濟、觀光經濟，關鍵最後一段路，「政府不要變來變去，欠缺政策穩定性」，否則不禁讓台中人質疑是不是想「卡盧」？

交通部強調，彰化市公所於會中另提建議路線，考量烏日文心北屯線南延彰化段路線規畫，與台鐵路廊相近客源重疊、且未與金馬站整合民眾轉乘不便，經與會委員討論，捷運建設應結合都市發展、擴大計畫效益，才決議進一步協調整合。

(中時 )