今(16日)晚間7點26分，宜蘭南澳陸地發生規模5地震，最大震度4級，對此，氣象局表示，未來2至3天內恐會有規模3以上的餘震發生。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震深度有49.3公里，研判屬於隱沒帶地震，應是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊西緣所致，隱沒帶地震一般不太會有餘震，但2至3天內仍不排除有規模2.0或3.0的餘震發生。

氣象局地震測報中心技正吳建文受訪時表示，未來3天內仍可能會有餘震情形，過了3天後，情況會逐漸平緩，不再有餘震發生。

(中時 )