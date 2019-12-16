宜蘭規模5地震原因曝光 氣象局：3天內恐有規模3餘震 20:142019/12/16 中時 林良齊、中時電子報、 林毅 、 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日晚間19:26宜蘭發生規模5的有感地震。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(16日)晚間7點26分，宜蘭南澳陸地發生規模5地震，最大震度4級，對此，氣象局表示，未來2至3天內恐會有規模3以上的餘震發生。 中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震深度有49.3公里，研判屬於隱沒帶地震，應是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊西緣所致，隱沒帶地震一般不太會有餘震，但2至3天內仍不排除有規模2.0或3.0的餘震發生。 氣象局地震測報中心技正吳建文受訪時表示，未來3天內仍可能會有餘震情形，過了3天後，情況會逐漸平緩，不再有餘震發生。 (中時 ) #地震 #餘震 #規模 #氣象局 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 公私不分？蔡英文嗆：總統不是朝九晚五 10:462019/12/12 政治 《通信網路》庫克金口一開，宏達電拚VR／AR再累都值得 13:242019/12/12 財經 中美晶斥資9.03億元 買下兆遠廠房 16:402019/12/12 財經 打造幸福健康味 銀光未來館推出14道長者佳餚 19:282019/12/12 生活 周五全台天氣晴朗 北部高溫達25度 21:522019/12/12 生活 ECB周四政策會議 拉加德處女秀 22:162019/12/12 財經 全台漸回暖 這天高溫可達30度 00:012019/12/13 生活 大溪再造歷史現場 鄭麗君讚是典範 20:142019/12/13 生活 周日全台高溫破27度 這天起又變冷 22:142019/12/14 生活 變天了！氣象局曝北台灣這天最冷 08:302019/12/16 生活 生活熱門新聞 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 忽冷忽熱 喝這款茶竟可穩定血壓 - 生活 下次何時再冷？氣象專家給出驚人答案 - 生活 變天時間曝光 吳德榮：下波轉雨降溫提早了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。