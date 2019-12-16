CNBC財經評論：第一階段協議被中共耍了

美國許多專家認為，剛簽署的第一階段中美貿易協定除了暫時停止貿易戰再升級之外，沒什麼值得高興的。這些站在美國立場的專家們說，剛簽署第一階段協定的贏家是中國大陸，不是美國。

英國廣播公司(BBC)引述華盛頓智庫國際與戰略研究中心甘思德（Scott Kennedy）的話說，貿易戰付出的代價巨大而影響深遠，得到的好處有限而短暫。「原諒我沒辦法開香檳慶祝，除了（貿易戰）可以停止不斷升級以外，沒什麼好值得歡呼的。」

報導說，美國答應取消擬加征的關稅，減半部分已加征的關稅，但大陸並未承諾減免對美實施報復加征的關稅。另一方面，大陸在補貼和強制執行措施等問題上沒有退讓。美國製造業聯盟主席斯考特．保羅（Scott Paul）認為，美國減免關稅意味著放棄很多籌碼，同時回避了最重要的貿易問題。

甘思德稱，僅僅作出有限的妥協，中國大陸可以繼續保持其重商主義經濟體系，繼續實施其歧視性的產業政策，承受代價的則是中國的交易夥伴和全球經濟。但在美國總統川普的語境中，勝利者無疑是美國。「他們（中國）同意進行結構性改變，並大量購買農產品、能源和製成品。」

美國貿易代表萊特希澤強調，大陸採購美國農產品的規模將在2017年貿易戰未爆發前的240億美元基礎上，兩年內再增加購買320億美元的美國農產品。此外則是2年內購買2000億美元的美國商品，以降低貿易逆差。雖然大陸確認要擴大採購，但對採購數額規模三緘其口。

報導指出，貿易戰開打後，這次是兩國間首次調降關稅，雙方也都極力表示自己一次取得階段性勝利。目前看來雙方都有讓步，美國在智慧財產權和減少貿易逆差兩方面獲得承諾；大陸獲得部分取消關稅，在產業補貼方面未退讓。

大陸的如是金融研究院分析認為，貿易協定對中國大陸經濟中性偏利多；華泰固收研究團隊認為協議對雙方都有利。減免關稅對大陸外貿有利，而大陸增加採購則能在做為川普競選時的重要政績。

報導說，中國大陸快速發展，在經濟規模上已與美國同屬一個量級，雙方在經濟和科技領域的競爭不可避免。華泰固收研究團隊分析師稱，現存的世界經貿體系仍在變革中重建，本次協議只是漫長的體系變革中的一個節點。

(中時電子報)