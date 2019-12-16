去年才爆發流感疫苗出現黑點異常事件的法國藥廠賽諾菲，又傳藥品出包！心臟病用藥「心達舒」也出現不明黑點，食藥署近日發布回收緊訊，要求藥廠回收批號「U322」藥品，但該批號共有130萬顆藥，已經在今年9月全數賣光，食藥署已經要求廠商明年1月9日前全數完成回收下架，否則將開罰20~500萬罰鍰。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「心達舒錠 10 毫克 TRITACE 10MG TABLETS」適應症為高血壓、心肌梗塞後的心衰竭、降低因心血管疾病導致的心肌梗塞、中風及死亡的危險，為處方用藥，需要醫師處方簽才能拿到，民眾無法自行在藥局購買。

賽諾菲今晚發出聲明表示，經調查，棕色物質極可能來自於人類乾燥血液，若因誤食乾燥血液而感染疾病的風險評估為低。而原因可能為作業員在操作產品設備時，手部或手指有微小傷口，而穿戴的手套有所破損接觸錠片所致。

賽諾菲表示，經自行調查報告結果指出，此為台灣市場單顆藥錠的單一事件，對此批號其他產品或是其他批號均無影響，且此回收批次的生產線沒有重大問題，製造廠正在進行矯正及預防措施。

賽諾菲強調，除這批藥品，並未收到該批號其他藥錠或其他批號的類似投訴，也並未收到來自其他由同一製造廠生產產品有此類不良品質情況。若病人有任何疑慮，建議退回醫院進行回收。

台大心臟內科主治醫師王宗道指出，該藥品對於腎臟病變、有尿蛋白者有特別的保護作用，因價格便宜，臨床試驗多，用法簡單，因此用藥量相當大。不過相同效果的藥還有許多選擇，因此不會有缺藥問題。

王宗道提醒，最近因天冷，心血管容易收縮，建議民眾若發現拿到同一批號的藥物，在和醫生討論前切勿自行停藥，並定期量血壓，比起不吃的風險較低。

(中時 )